Ce week-end, l’hiver revient... le soleil aussi

À partir de ce week-end, l’anticyclone est de retour sur l’Europe de l’ouest. Après avoir laissé passer une perturbation active ce vendredi, les hautes pressions regonflent pour mettre en place sur le pays un flux continental. Ainsi, un temps sec va progressivement s’installer dans une masse d’air plus froid et dont on n’avait pas forcément eu l’occasion de goûter ces dernières semaines. Après une première partie d’hiver remarquablement douce, c’est donc le froid qui s’installe et qui nous concernera également toute la semaine prochaine.

Dès samedi matin, un temps lumineux s’installera dans le quart sud-est, exception faite de la Corse ou des averses pourront se produire. Sur le reste du pays, pas de pluie mais de la grisaille parfois doublée de brouillards dans les vallées du dud-ouest. Au fil des heures, elle se dissipera pour laisser place à du soleil dans un ciel plus ou moins voilé. Dans l’après-midi, les nuages feront de la résistance dans le quart nord-est tandis que quelques pluies remonteront d’Espagne et concerneront le Pays Basque. Il s’agira de neige sur les Pyrénées à partir de 1000 m d’altitude. La nuit suivante, la limite pluie neige s’abaissera à 500 m d’altitude. Sur le reste du pays, le ciel sera lumineux malgré la présence d’un voile d’altitude dans l’ouest, il s’annonce tout de même plus dégagé des Alpes à l’île de beauté.

Dimanche, la matinée débutera comme la veille, c’est-à-dire avec des nuages bas et parfois quelques brouillards des régions centrales jusqu’au nord-est. Dans le nord-ouest, les éclaircies seront très rapidement généreuses tandis que le soleil s’imposera sans difficulté de l’Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Quelques averses de neige persisteront sur la barrière pyrénéenne et la montagne corse. Au cours de l’après-midi, les passages nuageux demeureront plus fréquents du Poitou à la plaine d’Alsace alors que le soleil sera généreux plus au sud mais le ressenti sera froid en raison d’un vent de nord-est très sensible dans ces régions, la bise soufflant en rafales entre 60 et 70 km/h.