Quelle météo pour les premiers jours de 2019 ? Voici les prévisions

Avec un anticyclone solidement installé sur l’Europe de l’ouest, c’est un temps calme qui domine sur le pays depuis Noël et la situation ne devrait pas franchement évoluer au cours des huit prochains jours. Ainsi, la nouvelle année débutera avec un ciel bien souvent gris et brumeux de l’ouest jusqu’au nord-est alors que le soleil s’imposera sans difficulté des Pyrénées aux Alpes et jusqu’aux régions méditerranéennes. Même scénario pour mercredi matin mais à la différence des jours précédents, cette grisaille se morcellera au fil des heures et de belles éclaircies feront ainsi leur retour de l’Atlantique jusqu’à la Belgique. Jusqu’au week-end inclus, c’est ce temps ensoleillé qui dominera dans la plupart des régions, s’accompagnant de vents parfois forts dans le golfe du Lion.





A l’image du 31, le réveil du 1er janvier sera plus froid au sud qu’au nord. Quelques gelées sont attendues des Pyrénées au Massif Central et dans les Alpes alors qu’il fera doux sous la grisaille du nord-ouest avec parfois près de 10°C. L’après-midi, la situation s’inversera avec plus de 10°C sous le soleil du sud et parfois moins de 5°C de l’Auvergne à l’Alsace. A partir de mercredi, l’atmosphère deviendra plus hivernale avec la généralisation des gelées matinales. Entre jeudi et vendredi, seuls les littoraux échapperont aux valeurs négatives tandis que l’après-midi, les maximales peineront à remonter avec à peine 2°C à Paris, -1°C à Lyon ou encore -2°C à Strasbourg.