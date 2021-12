Risque d'avalanches : deux départements en alerte orange

Près d'un mètre de neige est observé à 1500 m d'altitude, légèrement tassée et humidifiée par la pluie en cours ce samedi. Au-dessus de 2000 m, on mesure en moyenne 1 m à 1,20 m de neige irrégulièrement répartie, avec de grosses accumulations dues au vent, indique encore l'institut.

Il a beaucoup neigé depuis ces derniers jours. L'enneigement est important sur l'ouest des Pyrénées, y compris à basse altitude, prévient Météo-France dans un bulletin émis ce samedi qui place les Pyrénées-Atlantique (64) et les Hautes-Pyrénées (65) . C'est donc un manteau constitué de neige récente de moins de 10 jours qui est encore peu consolidé et qui menace.

Le risque est fort (niveau 4) et évolue en très fort (niveau 5) sur les massifs du Pays-Basque, Aspe-Ossau et de la Haute-Bigorre concernés par cette vigilance orange. Des départs spontanés d'avalanches peuvent se produire dès ce dimanche matin. Elles pourront menacer des infrastructures de montagne et parfois des routes de moyenne altitude. Ce risque sera le plus présent à partir de la mi-journée dimanche et persistera au moins jusqu'à lundi matin.