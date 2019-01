Météo - Risque de neige et verglas ce week-end, l'A71 coupée après un carambolage

Après un lundi marqué par un temps calme et quelques flocons simplement sur les Pyrénées, le risque de neige en plaine deviendra important à partir de mardi. Une masse d’air plus froid en provenance d’Islande envahira le pays durant cette journée, en même temps qu’une perturbation pluvieuse mais l’air froid déboulant plus rapidement que les pluies, elles finiront par se transformer en neige. Si les prévisions exactes devront être affinées, les derniers scénarios voient la neige s’imposer rapidement dans la journée des Hauts-de-France au Grand Est et du Massif Central au Jura. En soirée, la neige devrait prendre le dessus en Normandie, Île-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes. Mercredi, les averses se généraliseront. Le risque neigeux sera présent sur les trois quarts du pays alors que le sud-ouest et les côtes atlantiques seront sous la pluie.





En deuxième partie de semaine, de l’air polaire en provenance cette fois-ci de Scandinavie va s’inviter par le nord-est du pays. Il aura pour conséquence de faire à nouveau chuter les températures avec des minimales souvent inférieures à -5 voire -7°C dans l’est. Les valeurs de l’après-midi resteront quant à elles négatives de l’Auvergne-Rhônes-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté et au Grand Est. Par ailleurs, avec la présence de dépressions en Méditerranée, l’humidité sera encore bien présente avec de nouvelles chutes de neige en plaine, probablement dans l’est. Ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu’au début du mois de février. À suivre...