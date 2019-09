La pluie est (enfin) de retour, à quoi s'attendre pour la suite de l'automne ?

MÉTÉO - Après un été particulièrement sec et plusieurs semaines consécutives sans la moindre goutte de pluie, les perturbations océaniques ont retrouvé le chemin de la France ces derniers jours mais peut-être pas pour longtemps. On vous détaille la tendance météo pour tout l'automne.

Si vous en doutiez encore, la météo de ces dernières heures vous aura confirmé la nouvelle : l'automne est bel et bien là ! Outre sur le calendrier, le changement de saison s'est également opéré dans le ciel et du côté des thermomètres avec d'une part, le retour de la pluie, et d'autre part, des températures en baisse et retrouvant un niveau de saison. Après une sécheresse persistante depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, c'est donc le retour du flux océanique, l'anticyclone s'étant retiré vers les Açores et laissant par la même occasion le champ libre aux perturbations atlantiques.

Quelques pluies en octobre...

Après avoir connu deux décades (du 1er au 10 puis du 11 au 20) extrêmement sèches et très ensoleillées dans la plupart des régions, un changement de temps s'est mis en place pour la dernière partie de ce mois de septembre. Ainsi, les perturbations s'enchaînent au rythme de près d'une par jour. Il y a eu dimanche, lundi puis mardi avant l'arrivée d'une quatrième zone de pluies par l'ouest pour ce mercredi. La 5e de la série est attendue entre jeudi et vendredi et comme les précédentes, elle n'épargnera que les régions proches de la Méditerranée. Ce dernier week-end de septembre sera quant à lui contrasté avec un ciel variable et de rares averses samedi avant l'arrivée de nouvelles pluies dimanche par le nord-ouest, accompagnées de températures de saison. Cette météo automnale sera-t-elle durable ? Selon les dernières tendances saisonnières, la réponse est non puisque dès le début du mois d'octobre, l'anticyclone des Açores devrait revenir en force pour s'étendre jusqu'à l'ouest de l'Europe. En conséquence, c'est un temps sec et plus doux que la normale qui devrait progressivement s'imposer, en particulier durant la 1ère quinzaine. En seconde partie de mois, si la douceur devrait se maintenir, les hautes pressions en revanche se retireront au profit de quelques pluies, permettant de limiter le déficit sur l'ensemble du mois qui pourrait ainsi finir proche de la normale.

Avant le retour de la sécheresse en novembre ?

Après quelques passages pluvieux bienfaiteurs pour la végétation au début de l'automne, la sécheresse pourrait bien à nouveau faire parler d'elle. En effet, les derniers scénarios envisagent un mois de novembre extrêmement sec en raison de l'omniprésence de l'anticyclone sur l'ouest de l'Europe, un peu à l'image de la situation qui a caractérisé les mois précédents. Peu ou pas de pluie donc à prévoir et ce, sur l'ensemble du territoire, y compris en Méditerranée où les épisodes de pluies fréquents à cette période de l'année seront aux abonnés absents. Côté températures, la douceur persistera même si elle devrait être moins prononcée qu'au cours du mois d'octobre.

Cette tendance douce et sèche pourrait se prolonger jusqu'en fin d'année. Dans la continuité de novembre, le mois de décembre devrait voir le maintien de l'anticyclone à proximité du pays. Si le temps s'annonce donc toujours aussi sec, les températures pourraient en revanche baisser. Avec l'arrivée de l'hiver, les nuits seront plus fraîches voire froides en l'absence de nuages. Ces tendances saisonnières, à prendre avec le recul qui s'impose, confirment que la sécheresse ne s'estompera pas facilement et il faudra ainsi beaucoup de temps pour retrouver une situation normale de ce côté-là.