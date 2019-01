Sans-abris : le plan Grand Froid déclenché dans 22 départements

Beaucoup de sans-abris, face à l'insécurité dans certains foyers d'accueil, ne veulent pas quitter la rue. Mais avec des températures en dessous de zéro la nuit, ils sont encore plus vulnérables. L'équipe de Médecins du monde doit les localiser et s'assurer de leur sécurité. Ils sont en liaison avec le Samu social pendant leurs maraudes. 22 départements ont déclenché le plan Grand Froid. C'est le cas notamment de Paris, où 200 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.