Météo : attention, l’hiver revient ce week-end…

Amis jardiniers, protégez vos plantations ! Le retour du froid prévu à partir de vendredi pourrait bien provoquer des dégâts sur les cultures. Les vignobles, déjà touchés par le gel de la semaine dernière en Loire-Atlantique et en Anjou, risquent également de connaître une période délicate avec de nouvelles pertes à prévoir. Dès vendredi matin, les températures repasseront en dessous du 0°C en Normandie, dans les régions centrales et plus localement entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Les gelées s’étendront et s’accentueront samedi pour concerner les trois quarts nord, avec des valeurs souvent comprises entre -2 et 0°C mais parfois jusqu’à -4°C du Massif Central à la Lorraine. La matinée la plus froide devrait être dimanche avec des pointes à -4°C en Normandie, -5°C en Bourgogne et -6°C en Auvergne-Rhône-Alpes.