Des pointes à 30°C dans le Sud-Ouest ce mardi : peut-on parler d’été indien ?

En 1975, Joe Dassin chantait L’été indien, un de ses nombreux succès dans lequel il parlait de l'automne, "un automne où il faisait beau… Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique…", selon lui. Cette expression de "l’été indien" est, depuis, devenue très populaire et est souvent utilisée en septembre ou en octobre pour qualifier les belles journées douces et ensoleillées. Et pourtant, cette expression a une définition précise et aussi une origine que l’on a tendance à oublier un peu trop souvent…

L'expression "été indien" est apparue à la fin du 18ᵉ siècle, de l’autre côté de l’Atlantique et décrit une particularité du climat continental d'Amérique du Nord. Il s'agit en effet d'une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les premières gelées, en octobre ou novembre, et plus particulièrement au Canada. La température dépasse alors 18°C sous abri avec un soleil généreux. Ce terme est aussi souvent utilisé en France pour désigner du beau temps à l'automne. Bien que situé à la même latitude que le sud du Québec, notre pays a un climat différent avec un caractère continental beaucoup moins marqué, sous influence océanique. Ainsi, les premières gelées apparaissent bien plus tard et elles sont suivies de redoux souvent moins marqués. Voilà pourquoi, l’expression ne doit pas être utilisée dès lors qu’il fait beau une fois l’été terminé.

Mais cette année, les premiers frimas de l’automne se sont déjà manifestés. Ainsi, jeudi dernier, le 14 octobre, la température minimale moyenne sur le pays s’est abaissée à 4,1°C, soit la 21ᵉ valeur la plus basse avant un 15 octobre depuis 1947. Il s’agissait aussi de la matinée la plus fraîche depuis début mai. De nombreuses gelées ont ainsi été observées de l’intérieur du sud-ouest jusqu’au nord-est avec, entre autres, -2,7°C à Montluçon (Allier), -2,5°C à Guéret, -1,3°C à Colmar et Saint-Etienne, -1°C à Grenoble ou encore -0,8°C à Bélis, dans les Landes, où le mercure atteindra 28°C cet après-midi !