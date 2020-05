Quel temps va-t-il faire pour ce premier week-end déconfiné ?

METEO - Alors que lundi dernier, 1er jour de déconfinement, a été marqué par un temps très agité et frais quasiment partout, la météo semble vouloir se rattraper ce week-end en nous offrant des conditions printanières...

Selon l’adage, tout vient à point à qui sait attendre... Et le moins que l’on puisse, c’est que ce temps printanier arrive à point nommé ! Pour ce premier week-end de déconfinement, vous n’aurez pas besoin des pulls ou des parapluies lors de votre balade en forêt, dans les parcs et jardins ou sur la plage... Soleil et douceur vont ainsi s’affirmer au nord et progressivement s’imposer au sud.

De plus en plus de soleil

Dès la matinée de samedi, le soleil brillera sans l’ombre d’un nuage au nord d’une ligne s’étirant du bassin d’Arcachon jusqu’au nord des Alpes. Seule petite exception : les côtes de la Manche ou quelques passages nuageux inoffensifs se maintiendront toute la journée. Bonne nouvelle également pour ces régions septentrionales, le vent de nord-est sensible et rafraîchissant de ces derniers jours va (enfin) disparaître. Plus au sud, en revanche, les nuages resteront encore assez nombreux. Néanmoins, l’instabilité sera moins marquée que les jours précédents avec essentiellement quelques averses orageuses en cours d’après-midi des Pyrénées et surtout des Alpes à la Provence où de la grêle pourra localement s’inviter.

Dimanche, le soleil gagnera du terrain vers le sud pour ainsi englober l’Aquitaine, le midi toulousain, l’Auvergne et le Lyonnais. Dans toutes ces régions, les nuages pourront se compter sur les doigts d’une main ! De beaux passages ensoleillés parviendront également à se développer au fil de la journée entre la Côte d’Azur et la Corse tandis qu’entre ces deux zones, ce ne sera pas encore grand bleu avec un ciel souvent chargé et quelques averses orageuses, principalement sur les reliefs.

De plus en plus de douceur

Du côté des températures, le risque de gelées ne disparaîtra réellement qu’à partir de dimanche. D’ici là, il fera encore bien frais au réveil. Prévoyez seulement un petit degré samedi matin en Champagne, 2 à 4°C en Normandie, 7 à Paris et Nantes, 10 à Lyon, 12 à Toulouse et jusqu’à 16°C à Bastia. Dans l’après-midi, les valeurs seront orientées à la hausse pour retrouver un niveau de saison avec de 16 à 21°C au nord et de 18 à 23°C au sud, avec même une pointe à 29°C dans la baie d’Ajaccio, sous l’effet du sirocco. Dimanche, les minimales gagneront 3 à 4°C en 24h dans les régions situées au nord de la Loire alors que les maximales seront équivalentes à celles enregistrées la veille.

Cette tendance à la hausse des températures et au temps ensoleillé se confirme pour la semaine prochaine. La barre des 25°C sera ainsi atteinte jusque dans la moitié nord entre mardi et mercredi. Le soleil s’imposera également partout avec une exception pour la Corse où le temps pourrait être orageux une bonne partie de la semaine. Cette fois, pas de doute, le soleil aussi se déconfine...