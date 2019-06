Côte d'Opale : la météo est au beau fixe

Le pays est en pleine période caniculaire. Dans certaines villes, les températures continuent de grimper et c'est un vrai calvaire. Mais à Bray-Dunes, dans le Nord, celles-ci ne dépassent pas les 30 degrés. La météo est au beau fixe sur la Côte d'Opale. Les vacanciers profitent pleinement de la douceur et du soleil.



