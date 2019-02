Un dernier week-end de février... digne du mois d'avril

Les jours se suivent et se ressemblent… Samedi matin, la grisaille et les brouillards seront nombreux (et oui, nous sommes encore en hiver !) dans les vallées du sud-ouest et du centre-est mais aussi entre les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val de Loire, la Normandie et le bassin parisien. Ils se dissiperont en cours de matinée pour laisser place à un temps généreusement ensoleillé. Partout ailleurs, c’est ce même ciel bleu qui dominera, avec simplement un voile nuageux un peu plus épais en Bretagne, et un peu de vent dans le Grand Est et en Corse avec des rafales de l’ordre de 50 à 70 km/h.

Même programme pour votre journée de dimanche avec des nuages bas et des bancs de brouillards au lever du jour laissant place ensuite à du plein soleil. Les régions de l’ouest verront quant à elles le passage d’un ciel un peu plus voilé tandis que la Corse conservera de fortes rafales de vent sur sa côte orientale, atteignant 70 km/h.