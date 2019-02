Jusqu'à 28°C attendus dans certaines régions : découvrez les prévisions (folles) de ce mercredi

Les records de douceur ont été nombreux ces derniers jours. Les villes de Lille avec 19,3°C, du Puy-en-Velay avec 21,4°C et de Toulouse avec 22,3°C ont respectivement battu ce mardi leur record mensuel de 18,9°C du 28 février 1960, de 20,5°C du 23 février 1990 et de 22,1°C du 24 février 1990. A Paris, comme lundi, le record journalier du 26 février 1959 (17,6°C) est battu avec 19,3°C relevés mardi après-midi. Ce mardi est ainsi la 10ème journée du mois affichant au moins 15°C, du jamais vu à Paris depuis le début des mesures en 1873.





La température la plus élevée a été relevée au Pays Basque avec 26,0°C à Saint-Jean-de-Luz, soit une température supérieure à la normale du mois d'août ! C'est aussi 12°C de plus que la température habituellement observée une fin février. Il fera encore un peu plus chaud ce mercredi avec plus de 20°C à Paris, 26°C à Bordeaux et Biarritz et des pointes possibles à 27 ou 28°C dans les Landes !