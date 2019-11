Tempête Amélie : ce qui vous attend dans les prochaines heures

Les vents violents sont d’abord attendus lors du passage du front pluvieux et orageux, lequel devrait être bref - moins d’une heure - mais intense. Des rafales dépassant localement les 130 km/h et un risque de tornade sont même attendus à partir d’une heure du matin.

Dans un second temps, vers 4 heures du matin lorsque la dépression Amélie entrera dans les terres des Pays-de-la-Loire, la zone de vents violents liée à la dépression touchera le littoral atlantique puis l’intérieur des départements côtiers. Des rafales entre 120 et 140 km/h devraient être observées sur le littoral, et 100 à 110 km/h dans les terres, voire 120 km/h pour la Charente-Maritime. Ces perturbations devraient gagner ensuite le Massif Central en matinée, en faiblissant sensiblement. Enfin, de grosses vagues pourront déferler sur les côtes, atteignant 5 à 6 mètres.