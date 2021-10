Tempête Aurore : ce qui vous attend ce soir et cette nuit de la Bretagne à Paris

Entre 22h et 1h , les régions Centre-Val de Loire et Île-de-France seront touchées à leur tour par des rafales de l’ordre de 80 à 100 km/h.

Entre 20h et 23h , la zone de vents tempétueux touche la Normandie et les Pays de la Loire avec des rafales s’approchant des 100 km/h, localement davantage au passage des grains (averses orageuses) avec de possibles phénomènes tourbillonnaires. Dans le département de la Manche, les rafales dépasseront les 100 à 110 km/h.

Entre 18h et 21h , c’est en Bretagne où les vents doivent être les plus violents lors du passage du front pluvieux, avec des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres, de 100 à 120 km/h sur les côtes, voire plus sur les caps exposés. Des pointes à 117 km/h à Pernmarch et même 139 km/h à la Pointe Saint Mathieu ont d'ores et déjà été relevées dans le Finistère.

La dépression continuera de se creuser en abordant la Normandie entre 2h et 5h du matin, apportant alors les vents les plus violents, de l’ordre de 100 à 110 km/h dans les terres, voire plus, et jusqu’à 130 km/h et même au-delà sur le littoral. À noter d'ailleurs qu'en raison de coefficients de marées à la hausse (90), une surcote est envisagée sur le littoral, jusqu’à 50 cm sur le Finistère et la Seine-Maritime.

Cette zone de vents violents gagnera la Picardie entre 4h et 7h avec des valeurs équivalentes. C’est aussi à ce moment-là où les vents seront les plus puissants en Île-de-France, entre 90 et 100 km/h.