Tempête Miguel : un phénomène peu commun en juin

Ce type de tempête, qui s'observe rarement en juin, n'est toutefois pas inédite. Par le passé, cela s'est produit environ une dizaine de fois depuis les années 1900. La dernière fois que des rafales de vent tempétueuses se sont produites sous l'effet d'une dépression - et non de manière localisée lors d'orages, comme cela est régulièrement le cas en été - c'était le 10 juin 1993 avec un brutal coup de vent qui balaya la moitié ouest, avec des pointes à 140 km/h sur la côte charentaise. Même chose quelques années plus tôt, le 7 juin 1987 avec cette fois, le quart sud-ouest qui fut touché par des rafales dépassant les 100 km/h et jusqu'à 126 km/h à Biscarrosse. La tempête la plus violente pour le premier mois de l'été reste celle du 16 juin 1965. Des vents très puissants avaient alors soudainement touché la moitié nord avec jusqu'à 115 km/h en région parisienne et même 155 km/h en Haute-Marne ! Plus tôt encore, les mois de juin 1958, 1938, 1928 ou 1909 avaient également fait parler d'eux.