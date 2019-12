Tempête tropicale Calvinia : l'Île de la Réunion en pré-alerte jaune cyclonique

Pour l'heure, il s'agit d'une forte tempête tropicale. Ce lundi 30 décembre, la tempête tropicale Calvinia, se rapproche des côtes mauriciennes et menace l'Île de la Réunion. Si pour l'heure, elle se situe à 270km à l'Est des côtes réunionnaises, l'île a tout de même été maintenue en pré-alerte jaune cyclonique.

Cette pré-alerte signifie qu' "un évènement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et peut représenter une menace pour La Réunion dans les jours qui suivent (délai de 24 à 72 heures)", indique Météo-France.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, la tempête tropicale, baptisée Calvinia ce dimanche 29 décembre, devrait évoluer à l'Est de la Réunion, dans les 36 prochaines heures et l'Île ne devrait pas être touchée par la partie centrale de la tempête. "Une dégradation des conditions météorologiques est malgré tout attendue, avec un temps médiocre sur la moitié Sud de l'île, avec localement de bons cumuls de pluies, notamment sur les hauteurs du Sud Sauvage", précise les services météo. De forts vents sont attendus dans l'Ouest et les plaines.