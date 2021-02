Un nouveau nuage de sable du Sahara traverse l'Hexagone

Les habitants des Pyrénées sont les premiers à avoir observé le phénomène ce week-end : un ciel coloré avec une ambiance sableuse. À Peyragudes, un dépôt de poussières a légèrement teinté de brun le bas des pistes de ski. Une nouvelle fois, un nuage de sable du Sahara est en train d'arriver sur l'Hexagone, par le sud. Il va se propager à toute la France d’ici lundi 13h. La densité du phénomène va augmenter au fil du temps et devenir de plus en plus visible, de plus en plus jaune. Durant les pluies, attendues à partir de la nuit de dimanche à lundi, le sable pourrait retomber et se déposer sur la neige, le sol et les voitures.