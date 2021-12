Météo : une semaine hivernale entre pluie, vent fort et neige abondante en montagne

L’anticyclone a définitivement déserté la France et même une grande partie de l’Europe, laissant ainsi la part belle aux dépressions atlantiques. C’est donc une nouvelle semaine bien maussade qui nous attend, au rythme des perturbations venues de l’océan avec de la pluie, de la neige en montagne et aussi du vent. Dans toute cette agitation, une zone s’en sortira mieux : c’est le pourtour méditerranéen avec un soleil généreux, mais souvent au prix du mistral de la tramontane.

Une perturbation, la première de la série, aborde l’ouest du pays aujourd’hui avec son lot de pluies et de vents. Les conditions sont en revanche plus calmes dans l’est et surtout dans le sud-est avec de très belles éclaircies au programme, grâce notamment au mistral et à la tramontane. Les températures sont contrastées entre le froid qui résiste dans le quart nord-est avec rarement plus de 5°C au meilleur de l’après-midi et la relative douceur présente près des côtes de l’Atlantique ou de la Méditerranée, avec des maximales de l’ordre de 11 à 14°C.

On remet ça mardi avec une nouvelle zone de pluies qui s’installera par l’ouest et qui gagnera rapidement les régions centrales. Les précipitations seront cette fois assez marquées, avec de la neige sur les Pyrénées au-dessus de 2000 m d’altitude avant que cette limite pluie-neige ne s’abaisse rapidement en raison d’un nouveau refroidissement. Cette dégradation s’accompagnera également d’un net renforcement du vent. En cours d’après-midi et jusqu’en soirée, les rafales seront tempétueuses sur les côtes bretonnes, en bord de Manche et sur la côte d’Opale, atteignant 100 à 120 km/h, et entre 70 à 90 km/h dans l’intérieur des terres du nord-ouest.