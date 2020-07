Jusqu'à 42°C dès jeudi : nouveau pic de chaleur en vue, consultez les prévisions de la semaine

Le nouvel épisode de chaleur attendu en fin de semaine s’annonce plus étendu et surtout plus durable dans certaines régions comme la vallée du Rhône où les seuils de canicule seront approchés pendant 3 ou 4 jours.

Il a fait chaud et même très chaud dans le sud-ouest lundi avec des températures situées jusqu’à 12°C au-dessus des normales de saison. Météo-France a relevé jusqu’à 39,9°C à Albi (Tarn), à 0,9°C de son record de chaleur mensuel (40,8°C le 30 juillet 1983). Avec 39,4°C, Lavaur (Tarn) a pour sa part égalé son record mensuel établi le 21 juillet 2006. Il a également fait 39°C à Cahors (Lot), 38,4°C à Feurs, dans la Loire, 38,3°C à Auch (Gers) ou encore 37,5°C à Toulouse. Ce pic de chaleur aura été toutefois très bref puisque les températures baissent fortement ce mardi, perdant jusqu’à 6°C au nord et 9°C dans le sud-ouest en l’espace de 24h. Seul un petit quart sud-est conserve des températures très élevées avec des pointes à 35°C.

Dès mercredi, les températures repartiront à la hausse sur l’ensemble du territoire. Météo-France prévoit ainsi 27°C à Paris, 28 à Nantes, 29 à Strasbourg et Nevers ou encore 30°C à Mulhouse. Plus au sud, la chaleur s’annonce déjà plus marquée avec 31°C à Bordeaux, 33 à Lyon et Toulouse, 35 à Marseille et Montélimar et des pointes à 38°C en région nîmoise. Au cours de la nuit suivante, les températures retrouveront souvent un niveau respirable avec moins de 20°C sauf dans le sud-est où le mercure ne repassera pas en dessous des 22 ou 23°C.

L’intensité de la chaleur deviendra remarquable jeudi avec le seuil des 40°C atteint ou dépassé dans plusieurs villes du sud-ouest. Ce sera le cas à Biarritz, Montauban, Agen, Cognac, Mont-de-Marsan ou Bordeaux avec 40°C prévus sous abri. Des pointes jusqu’à 42°C sont même envisagées entre le sud de la Gironde et l’ouest des Landes avec à la clé, de possibles nouveaux records de chaleur pour un mois de juillet. Ailleurs, les thermomètres s’envoleront également avec 33°C à Reims et Paris, 35 à Nantes et Besançon, 36 à Bourges et Dijon, 37 à Grenoble et Limoges et 38°C à Lyon. À l’inverse, une légère brise marine tempérera l’atmosphère sur les rivages de la Méditerranée avec rarement plus de 32°C à l’ombre.