Vague de chaleur : les (petits) gestes à faire pour éviter le coup de chaud

Boire, mouiller son corps, rester au frais... Alors que la France connait cette semaine sa deuxième vague de chaleur de l'année, avec deux pics, en début de semaine d'abord, puis à partir de ce jeudi ensuite, des gestes de prévention élémentaires s'imposent, particulièrement pour les plus fragiles, exposés à des températures pouvant aller jusqu'à 40°C, voire plus. Des précautions à adapter à celles nécessaires pour se prémunir au mieux du Covid-19, toujours présent dans le pays malgré une plus faible circulation du virus.

De même, se baigner dans l'eau fraîche d'un lac ou d'une rivière peut être dangereux, met en garde la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). On court le risque d'une hydrocution, choc thermique provoqué par la différence entre la température du corps et la fraîcheur de l'eau, et donc de noyade.

"Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour", recommande l'agence sanitaire Santé publique France, qui conseille de se munir d'un brumisateur pour les trajets en voiture. En revanche, prendre une douche glacée n'est pas une bonne idée. Sur le moment, l'eau froide fait du bien. Mais le corps la ressent plutôt comme une agression et va lutter pour maintenir la température corporelle à 37°. Attention au choc thermique...

Chez soi, laisser volets, rideaux et fenêtres fermés le jour et ouvrir le soir et la nuit s'il fait moins chaud. Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et se mettre à l'abri du soleil. Il convient également d'éviter sport et efforts intenses en plein cagnard. Mauvaise idée : dormir à côté du ventilateur. L'air très sec risque au bout de plusieurs heures de dessécher les sinus ou la gorge et ce n'est guère conseillé aux allergiques exposés à un brassage d'impuretés.

Avec l'épidémie de Covid-19, encore active quoique plus faiblement, des règles détaillées sur le plan technique (climatisation, centrale de traitement d'air, filtres, entretien...) ont été émises par les autorités sanitaires et le Haut Comité de la santé publique. L'utilisation de ventilateur est préconisée, y compris avec une brumisation, dans une pièce où se trouve une seule personne. Il doit être stoppé avant qu'une autre personne n'entre dans la pièce, relève la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG).