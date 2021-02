Vague de froid : enfin le redoux ?

Les nuages domineront également sur le Sud-Est. Le ciel sera de plus en plus bas et gris autour du golfe du Lion et il finira par pleuvoir par endroits en fin de journée. Le vent de sud-est sera sensible en vallée du Rhône et sur les Pyrénées, tout comme le vent d'Autan sur le Languedoc.

Sur le reste du pays, le temps sera calme et sec, le ciel voilé, mais lumineux en particulier du Sud-Ouest aux Alpes. Les températures sont en hausse. Les minimales vont de 1 à 8 degrés sur la moitié Ouest, encore -4 à localement +1 ou +2 degrés sur la moitié Est, où la vague de froid a été ressentie le plus longtemps. Les maximales varient entre 5 et 9 degrés sur le quart Nord-Est du pays et les Alpes, entre 9 et 13 du Nord-Ouest au Sud-Est et entre 13 et 20 degrés sur le Sud-Ouest.