Lille : une journée glissante

Même si la vigilance orange a été levée dans tout le département, il faut rester prudent. À Lille, la neige fondue et l’air glacial ont formé de nombreuses plaques de verglas. Ce qui a rendu la matinée de ce jeudi 24 janvier compliquée pour les piétons. Le redoux devrait faire fondre les dernières plaques de verglas dans la région, mais la neige est annoncée à nouveau la semaine prochaine.



