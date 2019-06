VIDEO - Alerte aux orages violents : cinq départements en vigilance orange, consultez les prévisions

Bis repetita. Cinq départements de l'Est de la France sont une nouvelle fois placés en vigilance orange en raison d'orages violents, et ce, moins d'une semaine après les violentes intempéries qui ont frappé plusieurs communes de la Drôme. Météo-France estime que ces orages "prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps (30 à 50 millimètres en une heure)".





Les cinq départements concernés sont : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.





En milieu d'après-midi, une première dégradation pluvieuse avait déjà fait son apparition avec les premiers orages sur les reliefs alpins , le jura et le long du massif central. "Une dégradation orageuse plus marquée va aborder le sud de la région centre-est, prévient Météo France. Cette dégradation touchera en premier lieu le sud-est du Massif-Central et la moyenne vallée du Rhône (Drôme-Ardèche) en fin d'après-midi jusqu'en soirée. Ces orages prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps et des rafales de vent parfois fortes. Ils se déplaceront ensuite vers le nord des Alpes, avec une circulation un peu plus rapide. Il seront toujours associés à des phénomènes violents, mais de façon plus brève et plus localisée, à surveiller tout de même. A noter que dans les départements limitrophes en vigilance jaune, des orages assez forts sont possible, mais de moindre ampleur. Les derniers orages devraient évacuer les Alpes vers minuit, précise Météo-France.