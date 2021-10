Épisode cévenol : 4 départements du Sud-Est en vigilance orange

Après une semaine de très beau temps, la pluie est de retour, et parfois massivement comme par exemple dans le sud. Météo-France a annoncé ce samedi que les départements de l'Ardèche (07), du Gard (30) et de la Lozère (48) et le Var (83) ont été placés en vigilance orange pluie-inondation, les deux premiers cités étant également concernés par une alerte aux crues.

Sur les Cévennes, où il est déjà tombé jusqu'à 200mm sur le Mont Aigoual et à Vialas (48), "c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière", prévient Météo-France. À partirA partir du milieu d'après-midi, les pluies faiblissent, même si une activité temporairement plus soutenue reste possible. Cumulées depuis le début de l'épisode et jusqu'en milieu de nuit de samedi à dimanche, les précipitations devraient être de l'ordre de 200 à 250 mm sur le relief, ponctuellement 300 à 350 mm.

Pour ce qui est du Var, c'est une "situation pluvio-orageuse localisée nécessitant une vigilance particulière au vu de son intensité et des enjeux sur la zone touchée" qui vaut au département d'être placé en orange. Les averses venant de la mer deviennent plus nombreuses et se renforcent en matinée.