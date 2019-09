VIDÉO - L'Hérault en alerte : qu'est-ce qu'un épisode cévenol (ou méditerranéen) ?

INTEMPÉRIES – L'Hérault a été placé en vigilance orange ce samedi. Il s'agit du premier épisode cévenol de la saison. Un phénomène météorologique qui induit de très fortes pluies sur les zones touchées.

Le Languedoc et notamment l'Hérault vont connaître de fortes précipitations ce samedi. Le département a été placé en vigilance orange. Un phénomène qualifié par les autorités et les prévisionnistes météo d'"épisode cévenol", et qu'avait éclairé pour nous Denis Roche, météorologue et ancien maire de la commune gardoise de Calvisson, en bordure des Cévennes, au moment de graves intempéries en 2015.

L'épisode cévenol se produit principalement pendant l'automne, au mois de septembre et octobre, et dure d'un à plusieurs jours. "Il se forme quand de l'air froid d'origine polaire et d'altitude (environ 5000 mètres) descend vers le sud et rencontre, en les surplombant, des masses d'air chaud et humide, provenant de la Méditerranée et portées par de forts vents du sud, sud-est, explique le spécialiste. Cela crée de l'instabilité au niveau des massifs des Cévennes et génère en permanence des nuages."