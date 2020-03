Inondations : la Seine-Maritime, l'Eure et la Garonne placés en vigilance orange En février dernier, la commune de Lavau-sur-Loire avait fini les pieds dans l'eau. − LOIC VENANCE / AFP

CRUES - La Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde ont été placés en vigilance orange pour inondation par Météo France jusqu'au mercredi 11 mars. Cette alerte concerne des crues pouvant générer des débordements dans les estuaires, en particulier de la Seine et de la confluence Garonne-Dordogne.

Les vents violents coïncident avec les forts coefficients de marées. Météo-France a prolongé ce mardi 10 mars la vigilance orange inondation de 24 heures, soit jusqu'à mercredi 6h, pour la Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde, avec risque de débordements de la Seine et de la Garonne. "Depuis plusieurs jours, les perturbations d'ouest s'enchaînent et apportent des précipitations sur une grande partie du territoire et notamment sur l'ouest et le nord de la France", explique Vigicrues. Les sols étant saturés, "en période de grandes marées, sont attendus des débordements dans les estuaires, en particulier celui de la Seine et sur la confluence Garonne-Dordogne", détaille le service d'information sur le risque de crues. Des premiers débordements ont déjà été constatés sur les dernières pleines mers sur les estuaires de l'Adour, de la Gironde et de la Seine.

Le risque de crues concerne en Normandie le territoire Seine aval-Côtiers normands, et en Gironde le tronçon confluence Garonne-Dordogne. Pour la Seine, Vigicrues a relevé la combinaison de "vents de secteur Ouest, associés à des coefficients de marées élevés" (105 mardi), en plus d'un "débit élevé", autour de 1700 m3/seconde. Pour la Garonne et la Dordogne, "une période de très fortes marées est en cours (coefficient 105 lundi soir, 110 et 114 mardi, avec un maximum de 117 mercredi)".

En vidéo Des solutions contre les crues ?

"Combinées à des débits importants de la Garonne et de la Dordogne, elles génèrent des débordements significatifs lors des prochaines pleines mers", ajoute le service d'information sur le risque de crues. Des inondations importantes sont possibles et des coupures d'électricité peuvent se produire. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Les digues pourraient être fragilisées ou submergées.

La rédaction de LCI Twitter