Après le nord-est, la neige arrive à Paris et en Île-de-France ce week-end

L’hiver est là, la neige aussi ! Sous l’influence d’un flux orienté au secteur nord-ouest et avant le retour d’une certaine douceur la semaine prochaine, la météo de ce week-end de mi-janvier s’annonce encore bien froide et parfois humide. Une perturbation va en effet aborder le pays par le nord-ouest. En se heurtant à un air plus froid présent dans le nord et l’est du pays, la pluie se transformera alors temporairement en neige dans des régions jusque-là épargnées par les flocons.

En fin de soirée et nuit suivante, la neige concernera l’est du pays, depuis la frontière allemande jusqu’au Lyonnais avec des flocons attendus jusqu’en plaine. D’une manière générale, cette "neige de redoux" ne sera que temporaire puisque la pluie la remplacera assez rapidement. Cet épisode durera environ 3 heures et pourra apporter une couche de l’ordre de 1 à 3 cm sur les Hauts-de-France, le bassin parisien et les régions centrales, localement 5 cm sur les hauteurs. Dans la capitale, une fine pellicule pourrait se former en début d’après-midi. Les chutes étant plus durables dans l’est, le cumul attendu est plus important avec de 4 à 7 cm entre les Ardennes et la Bourgogne-Franche-Comté, localement 10 cm sur le Morvan ou le plateau de Langres.