Corps retrouvés dans le Var après les intempéries : "Au moins une personne a été vue dans un véhicule emporté en mer"

Phares allumés et une personne à bord. Parmi les cinq véhicules emportés vers la mer mercredi soir lors des violentes intempéries qui ont frappé le Var, l'un a particulièrement attiré l'attention des témoins. Les opérations de recherches, qui ont repris à l'aube ce jeudi, ont effectivement conduit à la découverte d'un corps dans une voiture sur le toit et à moitié immergée, puis d'un second, ont indiqué la gendarmerie et la préfecture un peu plus tard dans la matinée.





La découverte a été faite à une quinzaine de mètres de la plage, au débouché du Préconil, le cours d'eau qui traverse la commune et se jette dans la Méditerranée. Un conducteur avait été aperçu vers 23h dans le secteur de la Garonnette, à la limite de Sainte-Maxime et de Roquebrune, et qui était porté disparu jusqu'à ce jeudi matin.