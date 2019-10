Intempéries dans l'Hérault : Béziers se retrouve sous les eaux

JT 13H - Les crues sont impressionnantes à Béziers, dans l'Hérault, où l'équivalent de trois à quatre mois de précipitations est tombé en quelques heures la nuit dernière, un record depuis 50 ans. Une situation qui préoccupe les habitants et les pompiers.

Neuf départements sont toujours en vigilance orange pour de fortes pluies ce 23 octobre 2019. A Béziers, où les averses ont été les plus impressionnantes la nuit dernière, l'eau ne s'évacue plus. L'équivalent de trois à quatre mois de précipitations s'est abattu en quelques heures sur cette ville de l'Hérault, suscitant l'inquiétude des habitants. Rivières en crue, routes coupées, véhicules sous les eaux... : cet épisode "cévenol" bat un record de plus de 50 ans.