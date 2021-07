Météo : l’été s’installe enfin au nord à partir de ce week-end

PRÉVISIONS - Les météorologues l’annoncent depuis quelques jours et cela se confirme à partir de ce week-end : l’anticyclone revient enfin dans des régions qu’il boudait depuis plusieurs semaines. Soleil et chaleur vont ainsi se généraliser dès demain.

Les vacanciers de cette première quinzaine de juillet dans le nord et l’ouest du pays auront connu de la fraîcheur et de fréquentes pluies, des records ont même été battus dans de nombreuses villes. Mais bonne nouvelle pour celles et ceux qui partiront au cours des prochains jours et plus largement pour tous les habitants de ces régions : l’été s’installe enfin avec des conditions nettement plus clémentes et des températures qui vont retrouver des couleurs.

Fin des intempéries au nord-est ce week-end

Avec une hausse de la pression par l’ouest, c’est dans ces régions que le ciel sera le plus dégagé ce week-end. Ainsi, le soleil s’imposera sans difficulté tout au long de la journée de samedi des côtes de la Manche à l’Atlantique et jusqu’aux régions méditerranéennes où mistral et tramontane continueront de souffler fort. Plus à l’est, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec un faible risque d’averses de l’Alsace aux confins de la Bourgogne. Les températures seront orientées à la hausse avec de 23 à 29°C au nord et de 25 à 32°C au sud. Dimanche, en dehors de quelques rares ondées ou coups de tonnerre possibles sur les Alpes, les conditions seront agréables. Aucun nuage à l’horizon de la façade océanique au quart nord-est du pays. Même programme près de la Grande Bleue avec un vent encore modéré, atteignant 60 à 70 km/h en rafales. Le mercure continuera de progresser avec le seuil de chaleur (25°C) atteint dans la plupart des régions, jusqu’à 31°C dans les Pays-de-la-Loire, 33°C en Nouvelle-Aquitaine et même 35°C dans les départements méditerranéens.

Une chaleur de plus en plus forte la semaine prochaine

Dans la continuité du week-end, le début de semaine prochaine sera tout simplement estival avec, lundi, de très belles éclaircies dans l’est et du plein soleil partout ailleurs. De rares orages pourront également se développer en cours de d’après-midi sur les Alpes, de manière très localisée. Même chose pour les journées de mardi et de mercredi, avec des passages nuageux totalement inoffensifs et quelques ondées ou orages possibles en seconde partie de journée sur les reliefs alpins, pyrénéens et corses. Les températures gagneront en moyenne un ou deux degrés par jour pour atteindre 30°C ou plus de l’Île-de-France aux régions centrales jusqu’à 35°C voire plus de l’Atlantique au sud-est.

La situation pourrait évoluer en seconde partie de semaine prochaine avec l’arrivée d’une dégradation orageuse par l’Atlantique entre jeudi et vendredi, associée à une petite dépression. Cette situation sera néanmoins à confirmer. Quoiqu’il arrive, elle sera temporaire, avec une baisse des températures limitée, car l’anticyclone regonflera rapidement à l’arrière. Pas d’inquiétude donc pour les vacanciers de la dernière semaine de juillet !

Guillaume Woznica

