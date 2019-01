Météo : la France connaît son début d'année le plus gris depuis 27 ans

Le titre de la ville la moins ensoleillée de France ces deux dernières semaines est détenu par Paris avec seulement… 11 minutes de soleil ! Dans le détail, seulement 7 minutes d’ensoleillement ont été comptabilisées dans la capitale le 27 décembre et à peine 4 minutes le 4 janvier, soit en moyenne moins d’une minute de soleil par jour ! Il faut remonter à fin décembre 1991 et début janvier 1992 pour retrouver une période encore plus grise avec 0 minute de soleil ! Plus largement, l’ensoleillement est déficitaire dans toute la moitié nord avec seulement 32 minutes de lumière à Rouen, à peine 3h à Chartres et Charleville-Mézières ou encore moins de 5h à Nancy et Caen.





Cette récurrence de grisaille s’explique par la présence d’un anticyclone. Indéboulonnable depuis Noël, il apporte un temps généralement sec mais plaque également tous ces nuages près du sol. L’absence de vent n’a pas permis leur dissipation. A l’inverse, en altitude, le soleil a brillé généreusement, notamment dans les stations des Alpes et des Pyrénées.