Météo : le froid toujours aussi vivace ce lundi

Si le dicton "En avril, ne te découvre pas d’un fil !" a pu se vérifier ces dernières semaines, l’autre dicton officiellement valable depuis mercredi "En mai, fais ce qu’il te plaît !" n’est pour l’instant pas tout à fait d’actualité… Pour ce week-end, on oublie les barbecues, les soirées en terrasses et les balades sur la plage et on ressort les pulls, les manteaux et les écharpes ! La météo a repris des couleurs hivernales ce week-end et jusqu'à lundi avec un temps souvent maussade et surtout froid pour la saison, d’autant plus que le vent de nord soufflera fort et accentuera avec l’humidité ce ressenti qui n’aura rien de printanier…