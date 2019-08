Météo : le grand écart entre juillet et août

Cet été 2019 est contrasté. Dans les zones où l'ensoleillement était supérieur à la normale en juillet, on assiste actuellement au phénomène contraire. A Brest par exemple, le soleil n'y brille que quatre heures depuis le début de ce mois d'août. Concernant les précipitations, certaines régions sont plus sèches que d'habitude, tandis que d'autres font face à des pluies anormalement abondantes.



