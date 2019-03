Le printemps s’installe ce week-end... mais va-t-on pouvoir remiser les manteaux pour de bon ?

Si la douceur s’imposera en cours de journée, les matinées de samedi et de dimanche resteront fraîches. Quelques gelées seront encore possibles au réveil, depuis le Massif Central jusqu’aux Alpes, en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne et les plateaux lorrains. Ailleurs, les minimales oscilleront entre 4 et 8°C et dépasseront ponctuellement les 10°C sur les rivages de la Méditerranée.





Aux heures les plus chaudes, les valeurs maximales grimperont à de hauts niveaux à la faveur de l’ensoleillement. Ainsi, les maximales s’établiront de 15°C sur la côte normande à 23 où 24°C en Aquitaine et en Occitanie. Il fera 18°C à Paris et Strasbourg, 21°C à Bourges et Lyon ou encore 23°C le long de la Garonne, de Bordeaux à Toulouse. Dimanche après-midi, des pointes à 25 ou 26°C sont même attendues dans l’arrière-pays méditerranéen. D’une manière générale, ces valeurs seront dignes d’un mois de mai !