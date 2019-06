Météo : les habitants du nord et du sud ne vivent pas à la même saison

Avec la chute des températures au Nord et la canicule qui persiste au Sud, les habitants de l'Hexagone ne semblent pas vivre à la même saison. À Cabourg, par exemple, le mercure a chuté de 20°C en seulement 24 heures. Dans les cafés, les clients ont préféré commander des boissons chaudes. Par contre à Aix-en-Provence, les boissons froides sont toujours de rigueur, même si la température a baissé à 37°C.



