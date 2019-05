Météo : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, Biarritz sous des trombes d'eau

"Les cumuls attendus entre ce soir et demain après-midi sont du même ordre que ceux déjà tombés précédemment, voire localement supérieurs et sur une durée plus courte, de l'ordre de 40 à 60 mm (ou litres par mètre carré) sur Pays Basque , localement 80 mm , voire 100 mm sur moitié ouest Pays Basque et notamment près de la côte, et 30 à 50 mm sur haut Béarn et Soule, localement 60/70 mm près du relief, ajoute encore Météo France. "Ces pluies sont parfois intenses et accompagnées d'orages pouvant donner 30 mm en moins de 3 h et s'accompagner de vent assez fort avec des rafales de 60/70 km/h . "





L'alerte est prévue jusqu'à dimanche 16h.