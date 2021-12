Météo : les Pyrénées face à des records de neige

La neige fraîche est instable. Par conséquent, le risque d’avalanche reste très élevé. "C’est un petit peu compliqué. On a eu des épisodes qui sont très rapprochés avec des cumuls de précipitations très importants et des journées où on a été obligés de fermer et du matériel qu’on n’a pas toujours pu maintenir hors de la neige", poursuit Pierre.

Sur les routes, c’est une course contre la montre pour les déneigeuses. Elles s’activent pour que les principaux axes routiers restent accessibles. Ces chutes importantes font tout de même le bonheur des restaurateurs. "On est comme des enfants, c’est l’euphorie. Ça ne change pas parce que c’est génial et on aime voir nos montagnes enneigées. On sait que comme ça, on va travailler correctement et assez loin dans la saison", témoigne Magalie Boidin, régisseuse de la régie restauration, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.