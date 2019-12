Météo : Noël au balcon, Pâques au tison... vrai ou faux ?

Jusqu'à 21°C pour Noël. Une douceur remarquable s'est installée sur la France en cette fin d'année. Le mois de décembre 2019 devrait même être l'un des plus doux jamais enregistrés. Tout comme l'année 2019 qui pourrait se placer à la 2e place des années les plus chaudes jamais mesurées, juste après l'année 2018.

A quoi faut-il s'attendre pour les prochains mois ? Les projections météo ne permettent évidemment pas de prévoir le temps à plus de 5 jours et encore mois à 3 mois. Il est cependant un dicton qu'il convient souvent de citer en cette fin décembre : "Noël au balcon, Pâques au tison". Ce qui signifierait qu'un Noël doux précéderait un début de printemps froid. Qu'en est-il en réalité ? Karine Fauvet, présentatrice météo à LCI a vérifié la véracité, ou non, de ce dicton en reprenant les statistiques des températures depuis 2000.