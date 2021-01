Météo : pires chutes de neige depuis 50 ans sur l’Espagne, trois morts à Madrid

TEMPÊTE FILOMENA - Cinq régions d’Espagne sont en alerte rouge en raison des chutes de neige les plus importantes depuis 50 ans sur le pays. Ces précipitations – issues de la tempête Filomena – ont fait plusieurs victimes et sèment le chaos. Les écoles resteront fermées lundi et mardi à Madrid où l'on parle déjà de la "neige du siècle".

Des centaines d’automobilistes bloqués, l’aéroport de Madrid fermé et le centre du pays paralysé. Les précipitations neigeuses qui se sont abattues sur l’Espagne depuis ce vendredi sont les plus importantes depuis 50 ans. Elles ont provoqué la mort de trois personnes, selon un bilan du ministère de l'Intérieur espagnol ce samedi. Et le pire est encore à venir avec 20 centimètres supplémentaires attendus dans la journée. Cinq régions du centre du pays ont été placées en alerte rouge. A Madrid, où l'on parle déjà de la "neige du siècle", les écoles resteront fermées jusqu'à mardi ! Dans la région de Madrid, les bus publics ont été suspendus tout comme la collecte des ordures. L'aéroport international de Barajas, fermé depuis vendredi soir, va rester portes closes pour des "raisons de sécurité" toute la journée de samedi. "La journée d'aujourd'hui a été difficile, mais celle de demain va l'être encore plus. La Mairie de Madrid va travailler d'arrache-pied mais nous avons besoin que vous restiez chez vous demain", a averti le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida dans une vidéo publiée peu avant minuit.

La neige a perturbé la circulation sur près de 400 routes, selon l'autorité des transports. L'agence de sécurité et des urgences de la région de Madrid a indiqué avoir "travaillé toute la nuit à venir en aide" aux automobilistes bloqués et avoir "libéré 1000 véhicules", demandant aux autres de "rester patients".

Ski et chiens de traineau sur la place centrale de Madrid

La ville, qui n'avait pas été recouverte d'un tel manteau neigeux depuis 1971, a pu voir des skieurs jusque sur sa célèbre place de la Puerta del Sol, ou même un homme tiré par cinq chiens sur un traîneau. Outre Madrid, l'Aragon, la région de Valence et celle de Castilla - La Mancha et la Catalogne ont été les zones les plus touchées par cette tempête. Selon l'agence de prévision météorologique AEMET, 20 centimètres de neige devraient encore tomber ce samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu'à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette partie du pays.

Le centre de l'Espagne a connu les pires chutes de neige depuis 50 ans. − AFP

Ces précipitations apportées par la tempête Filomena vont également concerner l’extrême sud de la France. Ainsi, les Pyrénées vont connaître des précipitations neigeuses avec jusqu’à cinq à dix centimètres sur les contreforts des Pyrénées-Orientales… mais rien à voir avec le chaos madrilène.

Des chutes de neige sont attendues sur les Pyrénées le samedi 9 janvier en raison de la tempête Filomena − Météo France

Redoux et alerte aux avalanche sur la Corse

En Corse en revanche, c’est le redoux et ses conséquences sur le manteau neigeux qui préoccupent. L'enneigement sur les massifs est en effet peu habituel avec jusqu’à 1 mètre de neige dès 1000 m d'altitude et 1,60 mètre vers 1800 m, avec une couche de neige récente peu consolidée de 60 à 80 cm. Conséquence : "L'arrivée de la pluie va déstabiliser rapidement ces manteaux neigeux et provoquer un risque d’avalanche marqué (niveau 3) évoluant en risque fort (niveau 4) en dessous de 1800 m ce samedi l'après-midi", indique Météo France.

"De nombreuses avalanches vont se produire", prévient Météo France. "Les départs se produiront surtout en dessous de 1800 à 2000 m, d'abord sous forme de coulées de talus et d'avalanche de taille moyenne. Le risque d'avalanche de plus grande taille dans les pentes et couloirs augmentera rapidement en fin de journée avec l'intensification de la pluie. Certaines d'entre elles pourront alors menacer ou atteindre des secteurs routiers de montagne. Un pic d'activité avalancheuse est attendu dans la nuit. Un fort risque d'avalanche devrait se maintenir dimanche en journée sur les massifs mais diminuer progressivement dans les secteurs de plus basse altitude, en dessous de 1500 m."