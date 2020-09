Météo : pluie en plaine, neige en montagne ce dimanche avant une semaine plus douce

De l'été à un début d'hiver, sans transition. Le temps sera toujours perturbé ce dimanche en raison de la pluie, de fortes rafales de vent et même de neige sur les reliefs. La limite neigeuse se situera vers 1100 m le matin puis remontera dans l'après-midi vers 1300 - 1600 m. On attend même 10 à 30 cm sur le relief du Jura, des Alpes du Nord, et du Massif central. Localement, ces averses de neige pourraient même être plus abondantes.

Ailleurs, le temps restera couvert et pluvieux sur un grand quart nord-est du pays, jusqu'en région parisienne, le Centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Seule la façade ouest gardera un temps sec avec même de belles éclaircies sur la Bretagne. (voir la vidéo ci dessus).