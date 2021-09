Intempéries dans le Gard : une des 2 personnes recherchées a été retrouvée

Alors que le Gard est en proie aux pluies et inondations, et a même été temporairement placé en alerte rouge aux orages et pluies-inondations par Météo-France, ce mardi 14 septembre, deux personnes étaient recherchées dans le département, avait indiqué la préfecture dans un communiqué, précisant que les recherches se situent sur les communes d'Aigues-Vives et Uchaud, à l'ouest de Nîmes.

La préfecture a par la suite publié un nouveau communiqué, indiquant que la personne disparue à Uchaud a été retrouvée, "et a pu regagner son domicile". Concernant la seconde, "les recherches et les témoignages conduisent, à ce stade, à écarter l’hypothèse de la disparition de cette personne ".

Une personne a également été foudroyée et légèrement blessée dans une usine Perrier de Vergèze, entre Nîmes et Montpellier, et prise en charge par les secours.