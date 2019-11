Météo : les Landes placées en vigilance orange inondation et crue

Nouvelle alerte météo dans les Landes. Météo France a placé ce lundi le département en vigilance orange pour inondation et crue, en raison d'un "risque de crue génératrice de débordements importants" pour l'Adour.

L’alerte a été émise ce lundi à 16h00, et reste valide jusqu’à mardi après-midi. "La perturbation qui s'est abattue à nouveau sur le bassin samedi, prolongé par un régime d'averses dans la journée de dimanche, a réactivé les niveaux sur l'Adour moyen", a précisé Météo France. "La crue se propage désormais sur l'aval du tronçon (…) Ces débordements seront plus généralisés et dommageables dans le secteur de Dax mardi dans la matinée", affirme l'agence.