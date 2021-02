D'où vient ce ciel orange sur le sud de la France ce samedi ?

Plusieurs comptes météorologiques ont également détaillé l'orgine de ce phénomène rare mais non exceptionnel : la remontée de poussières de sable depuis le Sahara, où le sirocco souffle très fort. "L'advection de sable venue d'Afrique est assez significative dans un flux de sud qui plonge très bas en latitude à l'avant d'un front froid ondulant", explique Keraunos sur Twitter. A La Dépêche, Michel Peleau, prévisionniste à Météo France en charge du Lot, du Tarn et de l'Aveyron indique : "L'explication est toute simple, comme il arrive parfois, on a un régime de Sud qui ramène des sables venus du Sahara, ce flux remonte jusque sur la France et amène avec lui du sable".

Pour l'instant en suspension dans l'air, le sable pourrait se retrouver au sol en cas de pluie.