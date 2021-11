Météo : 4 départements en vigilance orange

PRÉVISIONS - Après un week-end très instable, avec de la neige par endroits, le temps s'améliore progressivement ce lundi. Deux départements demeurent toutefois en vigilance orange neige-verglas et avalanche et deux autres en vigilances crues.

Le premier épisode hivernal va baisser en intensité. Après un week-end très instable, qui a vu les premiers flocons blanchir le paysage, le temps s'améliore ce lundi 29 novembre. Deux départements restent, malgré tout, en vigilance orange pour neige-verglas et avalanches : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Dans son bulletin de 11h, Météo France a levé l'alerte pour neuf départements concernés jusqu'ici par un risque de neige-verglas (l'Ain, l'Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie). Par ailleurs, le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour crues.

Il fera toujours froid avec un vent de Nord encore sensible, ainsi que des températures qui gravitent nettement en dessous des normales. Les minimales iront de -3 à +1°C en général dans les terres, avec localement des gelées plus sévères, en particulier sur les sols enneigés ce week-end. Elles seront de 2 à 6°C sur les côtes. Les maximales plafonneront entre 2 et 7°C sur la moitié Est du pays, 9 à 14°C près de la Méditerranée, et entre 6 et 10°C sur la moitié Ouest.

Ce lundi sera toutefois marqué par une amélioration progressive, avant un léger redoux mardi. Elle s'installera par l'Est, avec des précipitations se décalant sur le Jura et les Alpes du Nord en cours de matinée. Elles faibliront aussi progressivement l'après-midi, mais persisteront jusqu'en soirée en montagne. La limite pluie-neige sera encore très basse, vers 200 mètres. À l'Ouest, la météo restera instable, avec une perturbation le matin sur le Poitou-Charentes puis l'Aquitaine, et un peu de neige sur le Limousin. En début d'après-midi, les pluies se décaleront au sud de la Garonne. Ce temps couvert se fixera sur les massifs pyrénéens, avec une limite pluie-neige à 1000 mètres sur l'Ouest de la chaîne, 600 à 800 mètres sur l'Est. Ailleurs et notamment dans le nord du pays, le ciel restera variable en journée, souvent voilé. C'est en Méditerranée, comme souvent, qu'il fera le plus beau. Cette journée de lundi marquera le retour du soleil, mais avec mistral et tramontane soutenus.

La rédaction de LCI avec AFP Twitter

