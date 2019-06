Météo : risque de phénomène violent en Haute-Loire

Un risque de phénomène violent est attendu en Haute-Loire dans l'après-midi du 15 juin 2019. Une petite période d'accalmie est constatée à Brioude, tandis qu'à quelques kilomètres de là, on peut bien voir que l'horizon est encore sombre. Le département sera notamment affecté par des orages très mobiles et violents. Beaucoup de pluies et des vents à 80-90km/h par endroit ont été annoncés par Météo France.



