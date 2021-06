Météo : il va faire de plus en plus chaud, des pointes à 35°C attendues ce week-end

Il nous avait fait défaut durant tout le mois de mai, le voici en grande forme ! L’anticyclone des Açores qui a brillé par son absence ces dernières semaines protège une grande partie de l’Europe de l’Ouest et donc la France : en conséquence, le soleil s’impose dans quasiment toutes les régions et avec des températures en nette hausse, avec une chaleur qui n’a pas fini de s’accentuer.

Si quelques orages pourront encore éclater entre mercredi et jeudi sur le flanc Est du pays, le soleil dominera partout ailleurs. À partir de vendredi, seule une petite tendance orageuse pourra se développer en montagne l’après-midi, en particulier sur les Alpes et les Pyrénées, tandis que le soleil brillera dans les autres régions, le plus souvent sans l’ombre d’un nuage. Avec cet ensoleillement généreux, la chaleur s’accentuera de jour en jour. Les maximales varieront mercredi de 23 à 25°C en bord de Manche, entre 25 et 28°C dans les autres régions de la moitié nord et entre 26 et 32°C au sud.

Jeudi, la chaleur s’intensifiera dans le nord et les régions centrales avec la barre des 30°C atteinte à Paris, Nantes et Nevers. Il fera jusqu’à 32°C à Bordeaux et 33°C entre le Languedoc et le Roussillon. Vendredi, les 32 à 34°C seront cette fois-ci atteints dans un large quart sud-ouest : en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et jusqu’au val de Loire. Au cours du week-end, la chaleur continuera à s’intensifier, les 30°C seront alors atteints sur les deux tiers du pays avec des pointes à 35 voire 36°C dans le sud-ouest.