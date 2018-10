Météo : soleil et chaleur au nord, pluies et fraîcheur au sud

Ce 10 octobre 2018, à Paris, la température est de 17 degrés à l'ombre dès huit heures du matin. L'été se poursuit dans les régions du nord. Un franc soleil et un temps estival qui permettent bon nombre d'activités, de quoi ravir les commerçants et les amateurs de sport en plein air. Au sud, par contre, le beau temps a laissé sa place à la pluie et à la fraîcheur. A Montpellier, les terrasses sont désertes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.