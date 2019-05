Météo : soleil, hausse des températures... L’été s’installe pour le pont de l’Ascension

Cette fois, c’est la bonne ? Après plusieurs tentatives, vous allez (enfin) pouvoir ranger les pulls au fond de l’armoire ! Après un mardi bien frais pour la saison, avec rarement plus de 18°C, les températures vont progressivement s’orienter à la hausse pour retrouver un niveau proche des normales mercredi. Mais c’est véritablement à partir de jeudi que l’atmosphère se réchauffera avec jusqu’à 23 ou 24°C au nord, 26 à 27°C dans le sud-ouest et des pointes à 30°C dans l’Hérault. Les maximales gagneront encore entre 3 et 4°C vendredi pour atteindre 25°C en Bretagne, 27°C en régions parisienne et lyonnaise et plus de 30°C en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et région PACA.

Et ce n’est pas fini… Car le pic de chaleur est attendu entre samedi et dimanche avec des valeurs jusqu’à 12°C au-dessus des normales. Les 30°C pourront ainsi être dépassés dans le sud-ouest et jusqu’en Auvergne avec pourquoi pas, des pointes à 33-34°C entre les Landes et la Gironde. Plus au nord, la chaleur s’annonce également assez marquée avec des pointes à 30°C jusqu’en Île-de-France. Ainsi, pour la 1ère fois de l’année, le "seuil de forte chaleur" qui correspond à cette barre des 30°C sera atteint dans de nombreuses régions. L’année dernière, il avait été dépassé dès le 18 avril à Saint-Jean-de-Luz.