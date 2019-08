Une température de 37°C attendue dans le Gard

Les Nîmois sont habitués à la chaleur, mais cet été 2019 s'avère particulier. En effet, 37°C sont attendus en cette fin d'août dans le Gard. Une température trop élevée pour la fin de la période estivale. Dès lors, les habitants sont en quête de fraîcheur. Certains se sont levés tôt pour profiter de l'air frais et faire les courses au marché avant d'aller se réfugier sous l'air climatisé.



