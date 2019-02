Météo : une température moyenne de 21°C attendue sur tout le territoire

Ce mois de février 2019 est exceptionnel. Une température moyenne de 21°C est attendue dans l'après-midi du 27 février sur tout le territoire. Du jamais-vu depuis 1960 avec 20,2°C à la même période. A noter que le 27 février 2018, une partie du pays se trouvait sous la neige. Évelyne Dhéliat nous en dit plus sur ces conditions météorologiques invraisemblables.



